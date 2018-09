Katrien Volckaert is dorpsdichter 03 september 2018

Katrien Volckaert is de eerste Wachtebeekse dorpsdichter. Haar gedicht haalde het in de poëziewedstrijd van de bibliotheek van 18 andere inzendingen. Daarmee was de eerste editie van de poëziewedstrijd, die als thema natuur meekreeg, een groot succes. Dimitri Sonneville en Hendrik De Bruyne vervolledigden het poëziepodium. Jana Bracke haalde het in de categorie jongeren. Volgens burgemeester Rudy Van Cronenburg (Anders) schreeuwt dit succes om een tweede editie. (KVZ)