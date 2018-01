Kassierster steelt 30.000 euro uit kluis KOPPEL KOCHT FITNESSTOESTELLEN, GAMECONSOLES EN TV MET GESTOLEN GELD SAM OOGHE

20 januari 2018

02u29 0 Wachtebeke Een kassierster van de Proxy Delhaize in Wachtebeke is gisteren veroordeeld tot een werkstraf van 150 uur omdat ze in 2016 en 2017 meer dan 30.000 euro gestolen had uit de kluis van de winkel. Haar vriend, die de kassierster ertoe aangezet zou hebben om te stelen, kreeg 240 uur werkstraf. Met het gestolen geld kocht het koppel fitnesstoestellen en gameconsoles, en betaalde het de huur van een grotere woning.

De voorzitter van de rechtbank, Caroline Blomme, was niet mals voor het jonge koppel uit Wachtebeke. "Jullie hebben luxe en eigenbelang boven eerlijkheid en je eigen werkgever gezet. Dat is onaanvaardbaar en getuigt van totale normeloosheid."





Het koppel was naar eigen zeggen gewend aan een luxueuze levensstijl, maar daarvoor kwam er maandelijks te weinig geld binnen. L.P. was werkloos en het loon van kassierster S.F. was ruim onvoldoende. "En daarop begon u de naïviteit van uw partner te gebruiken", sneerde rechter Blomme gisteren naar L.P. "U overhaalde haar om haar spaargeld met u te 'delen', zodat u door kon gaan met uw levensstijl."





Buit van 30.391 euro

Toen ook dat spaarpotje op was, zette de jongeman zijn vriendin ertoe aan om te stelen in de Proxy Delhaize waar ze werkte. De zaakvoerder vertrouwde haar met het geld van de winkel.





Daardoor kon ze vanaf juli 2016 ongemerkt cash geld ontvreemden uit de kluis van de Delhaize. "In het begin ging het om kleine bedragen, maar daarna werd het voor het koppel gemakkelijk en vanzelfsprekend", aldus rechter Blomme. Met het geld kochten ze fitnesstoestellen, spelconsoles en een flatscreentelevisie. Ze verhuisden ook naar een grotere woning.





Na acht maanden, in maart 2017, kwam het bedrog uit. Op basis van huiszoekingen en een bankonderzoek raamde het parket de totale buit op minstens 30.391 euro. De luxespullen werden in beslag genomen. Als blijkt dat het koppel de geldsom niet kan terugbetalen aan de zaakvoerder, zullen die spullen ook verkocht worden. Verder moet het duo een werkstraf uitvoeren. Doen ze dat niet, dan wacht de gevangenis.