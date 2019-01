Kalve-Ramonshoek is groenste wijk van Wachtebeke “Verder blijven doen om klimaatdoelstellingen te halen” Kristof Vereecke

30 januari 2019

17u29 0 Wachtebeke De wijk Kalve-Ramonshoek is officieel de groenste wijk van Wachtebeke. Dat is de uitkomst van de wedstrijd die de gemeente Wachtebeke organiseerde onder zijn inwoners om de nieuwe klimaatdoelstellingen te halen.

De actie was een groot succes. Zo werden heel wat besparingen gerealiseerd. Er werd tijdens de wedstrijd 6002 kilometer met de trein gereisd. Daarnaast werd voor 56,1 % hernieuwbare energie gebruikt, waarvan zonnepanelen de meest populaire bron van hernieuwbare energie was. De wekelijkse CO2 voetafdruk voor voedselconsumptie bleef onder de 20 kilogram. Daarnaast was er een totale besparing van 109.220 kilogram CO2. De wijk Kalve-Ramonshoek fietste met 4.685 kilometer het meeste aantal kilometers en won daarmee de wedstrijd. De andere wijken deden echter niet onder. De Warandewijk reed het minste met de wagen: 86 kilometer per persoon per week. In de wijk Langelede-Sluize gebruikte bijna 90% van de bewoners groene energie. De wijk Dorp-Centrum had de laagste voetafdruk wat voedselconsumptie betreft: 15,31 kg CO2 per week. “Mooie cijfers”, zegt burgemeester Rudy Van Cronenburgh (Anders). “Maar het werk is nog lang niet af. We moeten verder werken op dezelfde manier om onze ambitieuze klimaatdoelstellingen tegen 2020 te halen.”