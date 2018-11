Jurgen Mettepenningen wil van Ambiancecross vaste afspraak op veldritkalender maken “Dit domein heeft alles voor een topcross en een topevenement” Redactie

22 november 2018

10u37 0 Wachtebeke 10.000 bezoekers verwachten ze komende zaterdag op het provinciaal domein van Puyenbroeck voor de eerste editie van de Ambiancecross. “Hopelijk regent het een beetje”, knipoogt organisator Jurgen Mettepenningen. “Dan krijgen de toeschouwers nog meer spektakel voor hun geld.” Met Jettie Pallettie, Willy Sommers en Les Truttes op het podium van de verwarmde ambiancetent belooft het naast het parcours sowieso één groot feest te worden.

Jurgen Mettepenningen is tegenwoordig vooral bekend als manager van de Belgische veldritploeg Marlux-Bingoal, waar onder andere Michael en Dieter Vantourenhout en beloftewereldkampioen Eli Iserbyt voor rijden. Daarnaast is Mettepenningen ook bekend als ex-organisator van de befaamde Bollekescross in Hamme Zogge en het na-Tourcriterium in Sint-Niklaas. Met de Ambiancecross voegt hij een nieuwe cross aan zijn palmares toe. “Nadat we de Bollekescross verkocht hebben aan Golazo begon het bij mij en mijn mensen opnieuw te kriebelen om nog eens een cross te organiseren”, zegt Mettepenningen. “Ik kende het provinciaal domein van Puyenbroeck van vroeger. Zo heb ik hier meer dan tien jaar geleden nog kerstcrossen georganiseerd. Toen vond ik al dat het domein een ideale uitvalsbasis was voor een topcross. De omgeving is fantastisch en je kan hier een geweldig mooi en spectaculair parcours bouwen. Daarnaast heeft Puyenbroeck ongelofelijk veel troeven als evenementenlocatie. Onze keuze was dan ook snel gemaakt toen we op zoek gingen naar een locatie voor de Ambiancecross.”

Regen

Mettepenningen verwacht veel van zaterdag. “Alle toppers staan aan de start. Iedereen kent het fenomeen Mathieu van der Poel, maar ik ben ervan overtuigd dat jongens als Wout Van Aert of Michael Van Tourenhout zaterdag moeten kunnen concurreren. Ik hoop zelfs op een beetje regen. Dat zou het spektakel nog groter maken.” De toeschouwers moeten zich over regen en koude alvast geen zorgen maken. Op een centraal punt langs het parcours liet Mettepenningen een gigantische verwarmde feesttent aanrukken. “De ambiancecross wil speltakel brengen op en naast het parcours. Met Jettie Pallettie, Willy Sommers en Les Truttes hebben we enkele topacts weten strikken. Wij willen echt het beste van twee werelden bieden.”

Familie

Ook de inkomprijs is met vijf euro bewust laag gehouden. “Het domein van Puyenbroeck is een echt familiedomein, wij willen van de Ambiancecross een echt familie-evenement maken. Hier kan je met gans het gezin van de cross komen genieten. Daarom hebben we ook Sint en Piet uitgenodigd”, zegt Mettepenningen die ook volgend jaar opnieuw cross wil organiseren in Puyenbroeck. “Dit domein heeft alles voor een topcross en een topevenement. We moeten van Wachtebeke een vaste afspraak maken op de veldritkalender.”

Meer info via www.ambiancecross.be