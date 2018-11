Jules Persynplein krijgt ambulancepost Oud politiekantoor krijgt nieuwe bestemming Kristof Vereecke

28 november 2018

14u33 0 Wachtebeke Het Julespersynplein krijgt een ambulancepost. Die wordt ondergebracht in het voormalige politiekantoor.

Het gebouw, dat eigendom is van de Regie der Gebouwen, staat al een tijdje leeg nadat de politiediensten verhuisden naar hun nieuwe wijkkantoor aan Peene. Daarom werd nagedacht over een nieuwe bestemming. Het is geen geheim dat Wachtebeke en Moerbeke al langer voorstander zijn van een ambulancedienst in Wachtebeke. “De nieuwe ambulancepost kadert in de basisdienstverlening aan onze inwoners waar er altijd binnen de vijftien minuten een ambulancedienst ter plaatse moet zijn bij een noodgeval”, zegt burgemeester Rudy Van Cronenburg (Anders). “We zijn deze week naar het gebouw gaan kijken om te zien of het wel geschikt is. Het antwoord was gelukkig positief. De brandweerzone wil nu op korte termijn een ambulancedienst opzetten in het gebouw. Die zal actief zijn tussen 6 en 22 uur in Wachtebeke Noord en Moerbeke.”

Tijdelijke oplossing

De ambulancedienst kan er wel niet definitief blijven. Zo wil de Regie der Gebouwen het gebouw binnen afzienbare tijd verkopen. “Als dat gebeurt zullen we op zoek moeten naar een nieuwe locatie, maar we zijn al blij dat de veiligheid van onze inwoners op korte termijn verzekerd wordt”, besluit Van Cronenburg.