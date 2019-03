Jonas Geirnaert: “In de zomer gaan schaatsen in Puyenbroeck en bijna verdronken” BV’s delen herinneringen aan jarig provinciaal domein van Puyenbroeck Kristof Vereecke

08 maart 2019

09u22 0 Wachtebeke Naar aanleiding van de 50ste verjaardag van het provinciaal domein van Puyenbroeck delen BV’s hun herinneringen aan het domein. Jonas Geirnaert, die in de buurt opgroeide, mocht de spits afbijten.

“Mijn belangrijkste, meest indringende, herinnering is dat ik toen ik 10 jaar was met de familie eens ging schaatsen op één van de vijvers van het provinciaal domein”, steekt Geirnaert van wal op de Facebookpagina van het domein. “Die waren toen volledig dichtgevroren. Ik ben toen gevallen en heb mijn linkerarm gebroken. Dat deed verschrikkelijk veel pijn. Sindsdien heb ik heel veel schrik om op het ijs te vallen en nog iets te breken. Dus het jaar nadien ben ik opnieuw gaan schaatsen, maar om ervoor te zorgen dat ik niks zou breken, ben ik in de zomer gaan schaatsen. En toen ben ik bijna verdronken omdat er geen ijs was. Dus aan mensen die het provinciaal domein willen bezoeken: geniet er van! Er is van alles te doen, maar denk twee keer na vooraleer je gaat schaatsen.”

Lage schaatsplas in 2021

Bij het provinciaal domein benadrukken ze dat schaatsen, om onder andere deze reden, niet meer toegelaten is op de vijvers van het provinciaal domein van Puyenbroeck. “In het toekomstige landschapspark wordt wel een lage schaatsplas voorzien waarop wel geschaatst kan worden. Dus Jonas, als je je trauma wil overwinnen, we verwachten je vanaf 2021”, klinkt het.

Op zondag 5 mei vieren ze hun 50ste verjaardag in Puyenbroeck met een groot feest.