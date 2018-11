Join brengt ode aan de vrede tijdens Vredesconcert “Boodschap blijft ook na honderd jaar brandend actueel” Redactie

21u18 0 Wachtebeke Zaterdag organiseert het bekende koor ‘JOIN’ een vredesconcert in de kerk van Overslag. Tijdens het concert brengen ze een muzikale ode aan de vrede.

Zondag 11 november is het honderd jaar geleden dat er een einde kwam aan de Eerste Wereldoorlog. Een gebeurtenis die ze bij JOIN, het bekende koor uit Wachtebeke, niet zomaar voorbij willen laten gaan. Daarom organiseren ze komende zaterdag een groot opgevat Vredesconcert in de kerk van Overslag. “Met ons Vredesconcert willen we via liederen en muziek echt een boodschap van hoop en vrede brengen. We vieren het einde van de Eerste Wereldoorlog, maar tegelijkertijd focussen we ook op het belang van vrede. Een boodschap die ook na 100-jaar brandend actueel blijft”, zegt dirigente Kaat De Smet.

Dat het concert doorgaat in de kerk van Overslag is geen toeval. Het tweelandendorpje was tijdens Wereldoorlog I een strategische plek. Het dorp werd er letterlijk in twee gedeeld door een elektrische dodendraad. “Een verhaal dat uiteraard aan bod komt, maar het concert is veel meer dan dat. Onze naam Join verwijst naar het feit dat we graag interactie hebben met het publiek. Dat zal zaterdag niet anders zijn. Veel van de nummers zullen meegezongen of geneuried kunnen worden. We willen er echt een muzikaal feest van de vrede van maken.”

Het concert start zaterdag om 20 uur in de kerk van Overslag. Mensen die er nog bij willen zijn, moeten zich reppen en mailen naar vredesconcertjoin@gmail.com. Kaarten kosten 8 euro in voorverkoop. Kinderen jonger dan twaalf betalen 5 euro. Na het concert kan er nagekaart worden in De Zwarte Ruiter.