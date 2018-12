Jimmy Frey (79) voor het eerst sinds twee jaar terug op het podium voor de Warmste Week Jeroen Desmecht

23u19 1 Wachtebeke De bijna tachtigjarige West-Vlaamse zanger Jimmy Frey heeft in Wachtebeke voor het eerst in twee jaar nog eens opgetreden.

Frey werd op het provinciaal domein Puyenbroeck warm ontvangen: begeleid door vier dames in matrozenpak bracht hij het nummer ‘Saragossa’, een hit van Frey uit 1979. Het was het eerste optreden in lange tijd voor de West-Vlaming: zo kon hij twee jaar lang niet optreden omdat hij moest herstellen van een zwaar fietsongeval.

De charmezanger draait ondertussen al meer dan een halve eeuw mee in de Vlaamse muziekwereld. In november werd in hij in Oostende nog gehuldigd voor zijn indrukwekkende carrière op de awardshow ‘de Loftrompetten’ van muziekzender MENT. Fray mocht toen een carrièreprijs in ontvangst nemen van afscheidnemend minister Bart Tommelein (Open Vld).