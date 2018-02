Jaar cel met uitstel én jeugdtrainer af OUD-GEMEENTESECRETARIS VEROORDEELD VOOR KINDERPORNO SAM OOGHE

20 februari 2018

02u54 0 Wachtebeke Danny T. (55), de voormalige gemeentesecretaris van Wachtebeke die ook in het jeugdvoetbal actief is, is gisteren veroordeeld voor het bezit van kinderporno. Hij kreeg één jaar cel met uitstel, maar die straf wordt effectief als hij de strenge voorwaarden niet naleeft. Zijn werk als voetbaltrainer en scheidsrechter bij jeugdmatchen moet hij staken.

In alle sereniteit kondigde burgemeester Rudy Van Cronenburg (Anders) eind januari aan dat de samenwerking met de gemeentesecretaris stopgezet was. Danny T. was een trouwe soldaat, die na zijn carrière op de griffie bij de Gentse rechtbank van koophandel al sinds 2008 aan de slag als hoogste ambtenaar van Wachtebeke. Maar dat zijn taak er enkele weken geleden na tien jaar op zat, kwam niet als een verrassing. T. was namelijk verwikkeld geraakt in een lastige zaak en was daardoor al preventief geschorst. Twee jaar geleden ontdekten enkele collega's beelden van jonge kinderen op zijn laptop. Dat de man eerder al eens strafopschorting kreeg voor bewezen zedenfeiten, in 2007, was ook bekend. Er werd een onderzoek geopend.





Jeugdploegen

Het werd duidelijk dat het surfgedrag van T. niet volgens het boekje was. Het parket ontdekte zoektermen als 'Boys porn' en weerhield 41 beelden van minderjarigen, waarvan zelfs de advocaat van T. toegaf dat er minstens vijf expliciet pornografisch waren. Hij kwam ook te veel in de buurt van zwembaden, ook al mocht dat na zijn strafopschorting in 2007 niet meer. Dat T. tegelijkertijd actief was als trainer van jeugdploegen in het zaalvoetbal, van 11- en 12-jarigen, en al jarenlang scheidsrechter is in jeugdmatchen, maakte zijn verdediging er niet gemakkelijker op. Zijn advocaat vroeg tijdens de behandeling van de zaak nog de opschorting van de straf, en haalde aan dat T. uit eigen beweging hulp had gezocht.





Contactverbod

"De rechtbank tilt bijzonder zwaar aan de feiten", zegde rechter Anthony Van Mol gisterenvoormiddag. "Het gedrag van de beklaagde getuigt van een verstoorde persoonlijkheid." De rechter veroordeelde T. tot één jaar cel met uitstel - meer dan het openbaar ministerie gevraagd had. De celstraf wordt effectief als hij de strenge voorwaarden schendt. Zo moet hij de komende twintig jaar elk contact met minderjarigen mijden, en mag hij dus niet in de buurt komen van scholen, speelpleinen en zwembaden. Ook zijn lange carrière in het jeugdvoetbal zit erop. Volgens zijn zaalvoetbalclub heeft T. zelf al zijn ontslag aangeboden. "Ook al heeft nooit een speler geklaagd over hem", vertelde de club aan onze krant. Nu moet T. dus verplicht stoppen met wedstrijden te fluiten. Hij moet ook begeleiding volgen, een boete van 600 euro betalen en hij is gedurende tien jaar uit zijn rechten ontzet. T. heeft nu een maand om tegen zijn straf in beroep te gaan.