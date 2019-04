Inspecteur Tom (uit ‘De Buurtpolitie’) steekt vinger van juf Silke in brand en wordt nadien doodgeschoten… …gelukkig kwam alles goed Kristof Vereecke

09 april 2019

08u54 2 Wachtebeke Vorige week kregen de zesdejaars van basisschool ’t Zwaluwnest in Wachtebeke bezoek van inspecteur Tom uit de bekende televisiereeks ‘De buurtpolitie’.

“Onze leerlingen leerden al snel dat Tom eigenlijk Tim (Ost, nvdr.) heet in het echt”, zegt juf Annelies Roegiers. “Het bezoek kaderde in ons project film en theater. Uiteraard waren onze leerlingen wild enthousiast.” Tijdens het bezoek bleek dat Tom niet alleen Tim heet, maar in het echte leven ook stuntman is. Tijdens het bezoek stak hij zelfs de vinger van juf Silke in brand. “Een hele ervaring. Gelukkig liep alles goed af”, knipoogt juf Annelies. “Al werd hij nadien wel nog doodgeschoten door onze directeur.” (lacht)