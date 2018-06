Infoavond rond autodelen 22 juni 2018

02u49 0

Wachtebeke wil starten met een project rond autodelen. "We zien dat onze gemeente steeds minder bediend wordt door het openbaar vervoerd, dus moeten we op zoek naar alternatieven. Autodelen is daar één van. Zo hoeven mensen geen zware investering te doen in een (tweede) wagen en behouden ze hun mobiliteit. Het is goed voor het milieu, zorgt voor een lagere parkeerdruk,...." Wachtebekenaren die ook geïnteresseerd zijn in autodelen zijn vanavond om 19.30 uur welkom in het het cultuurhuis, op het Persynplein. (KVZ)