Huis onbewoonbaar na keukenbrand 30 maart 2018

De brandweer heeft gisterenavond rond 18.15 uur een woning in de Groenstraat in Wachtebeke onbewoonbaar moeten verklaren na een keukenbrand. Een frietketel was oververhit geraakt en veroorzaakte heel wat rookontwikkeling. De bewoner probeerde in eerste instantie zelf nog te blussen, maar had uiteindelijk de hulp van de brandweer nodig. De man kreeg tijdens de bluswerken wat rook binnen. De rook kon zich uiteindelijk in de hele woning verspreiden, waardoor het huis onbewoonbaar is en de bewoner tijdelijk elders zal moeten verblijven. Tijdens de interventie was het rijvak richting Sint-Kruis-Winkel tijdelijk afgesloten voor het verkeer. (JEW)