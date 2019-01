Hermina breit olifantjes om strijd tegen olifantenherpes te steunen: “Zolang er geen vaccin is gevonden, doe ik verder” Wannes Vansina

17u07 0 Wachtebeke Al 32 olifantjes heeft ze gebreid, nog 28 zijn er besteld. Hermina Uenk uit Wachtebeke weet de laatste tijd wat gedaan. Haar verkoop van handgemaakte olifantjes ten voordele van het Qiyo-fonds van Planckendael is een onverhoopt succes.

Planckendael verloor in het voorjaar de net geen 3 jaar oude Qiyo aan olifantenherpes, een ziekte die olifanten zowel in gevangenschap als in de natuur zwaar treft. Daarop riep het dierenpark een Qiyo-fonds in het leven, om geld in te zamelen voor wetenschappelijk onderzoek. Afgelopen zomer besliste Hermina dat te steunen door enkele olifanten te breien en te verkopen.

“Ik hoopte op die manier 100 euro in te zamelen voor het fonds, maar de interesse is zo groot dat ik intussen al 32 olifanten heb gemaakt en verkocht – goed voor 430 euro - en er nog 28 besteld zijn”, vertelt Hermina. Zijzelf heeft niet zoveel met olifanten, maar dochter Mariska (9) is er wel helemaal weg van. “Ik ben dan weer gek op breien. Ik maak twee à drie olifanten per week, terwijl mijn dochters voetballen of zwemmen of voor tv zitten.”

Ze is voorlopig ook niet van plan om te stoppen met haar handwerk. “Zolang er geen vaccin is gevonden, blijf ik doorbreien.” Haar olifantjes kosten tussen 10 en 20 euro, afhankelijk van de grootte en het gebruikte materiaal (te zien in een fotoalbum op haar Facebookpagina). Een olifant bestellen kan via hermina.uenk@telenet.be.