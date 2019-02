Hartpatiënt Werner (78) haalt opgelucht adem: bloedverdunner blijft op de markt na overleg met fabrikant Wouter Spillebeen

19 februari 2019

15u27 1 Wachtebeke De bloedverdunner Marevan blijft dan toch op de markt en dat is goed nieuws voor hartpatiënt Werner Van de Voorde (78) uit Wachtebeke. Hij gebruikt het middel al vijftien jaar omdat hij een mechanische hartklep heeft en vreesde dat de stopzetting van de productie van Marevan een ramp zou zijn. “Ik heb al een voorraad aangelegd voor heel het jaar.”

In 2018 kondigde fabrikant Therabel aan dat het vanaf 1 maart zou stoppen met de commercialisering van het geneesmiddel Marevan, waarvan het actieve bestanddeel het antistollingsmiddel Warfarine is. Dat wekte verontwaardiging op bij de 20.000 Belgische patiënten, maar ook bij cardioloog Marc Goethals van het OLV Aalst. “Dat een vitaal geneesmiddel niet meer voorhanden is in een beschaafd land als België kan er bij mij niet in”, liet hij in deze krant optekenen. Patiënten met een metalen kunsthartklep zijn namelijk afhankelijk van het geneesmiddel. Zij kunnen modernere bloedverdunners niet verdragen.

De eventuele overschakeling naar een andere bloedverdunner was voor hartpatiënt Werner Van de Voorde een schrikwekkend vooruitzicht. “Dat is gevaarlijk”, weet hij. “De alternatieven werken voor mij niet even goed.” Maar nu heeft het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) bevestigd dat de producent het geneesmiddel toch zal blijven maken.

Geen verandering voor patiënten

“Het FAGG ging samen met het RIZIV op zoek naar een oplossing om de beschikbaarheid van Marevan ook na maart 2019 te garanderen”, klinkt het bij het agentschap. “Na een constructief overleg heeft de fabrikant Therabel bevestigd dat Marevan ook na maart 2019 op de markt zal blijven. De fabrikant heeft de nodige inspanningen geleverd om de continuïteit van de beschikbaarheid te garanderen. Voor de patiënten blijft alles zoals het voordien was. Er komt bijvoorbeeld geen prijsverhoging.”

Werner reageert opgelucht op het goede nieuws. “Maar ik moest zorgen dat ik nog een tijdje verder kon, dus ik heb nu al een hele voorraad ingeslagen. Ik kan al verder tot het einde van het jaar.”

Het FAGG vraagt aan verdelers en apothekers om niet onnodig grote voorraden Marevan in te slaan om zo de beschikbaarheid voor elke patiënt te garanderen.