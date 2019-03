Grote riolerings- en wegwerkzaamheden Overslag liggen al drie weken stil: gemeente legt aannemer boete op “Kan niet dat de werken voor geen meter opschieten” Kristof Vereecke

26 maart 2019

19u41 0 Wachtebeke De grote riolerings- en wegwerkzaamheden op Overslag liggen al drie weken stil. De gemeente gaf de aannemer de opdracht de werkzaamheden dringend te hervatten. Zo niet dreigen fikse boetes. “Als het goed is worden er vanaf donderdag dubbele ploegen ingezet”, zegt schepen van Openbare Werken Eddy Heirwegh (Open Vld).

Overslag is al bijna een gans jaar in de ban van grote riolerings- en wegwerkzaamheden. De werken duren normaal gezien tot eind 2019. Geen pretje voor de inwoners die er al maanden niet op een normale manier op hun oprit geraken. Laat staan voor de schoolgaande jeugd die er al een gans schooljaar door een werf naar school moet. De frustratie werd de afgelopen weken alleen maar groter. Zeker omdat er al bijna drie weken geen enkele vorm van beweging is op de werf.

Geen faillissement

Ondertussen leeft het gerucht dat de aannemer failliet zou zijn, maar dat wordt tegengesproken door de gemeente. “Ook ons frustreert het dat er al weken niks van beweging te zien is op Overslag”, zegt schepen van Openbare Werken Eddy Heirwegh. Hij spreekt wel de geruchten tegen. “De aannemer is niet failliet. Hij sukkelt met een capaciteitsprobleem. Zo heeft hij momenteel amper mensen om in te zetten. Ondertussen lopen de werken serieus vertraging op. Daarom hebben we tijdens het laatste werfoverleg geëist dat de werken nog deze week hervat worden. Als het goed is, zal dat vanaf morgen ook het geval zijn. Vanaf donderdag worden er dubbele ploegen ingezet om fase één af te werken. Zolang die fase niet klaar is, mag er niet begonnen worden aan fase 2. Het kan niet dat mensen weken extra in de miserie zitten omdat een aannemer geen geschikt personeel kan vinden”, besluit Heirwegh, die ook nog goed nieuws had. “De aanleg van het bufferbekken langs de N49 is bijna zo goed als klaar.”