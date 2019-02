Grens tussen Wachtebeke en Sint-Kruis-Winkel wordt fietsvriendelijker Ook Overslagdijk krijgt reflectoren Kristof Vereecke

18 februari 2019

12u40 0 Wachtebeke De oversteek ter hoogte van de van de Groenstraat in Wachtebeke en de grens met Sint-Kruis-Winkel wordt fietsvriendelijker. Dat zegt schepen van Mobiliteit Peter Van Bambost (Anders). De werkzaamheden worden uitgevoerd en betaald door Stad Gent.

“Er komen as-verschuivingen om de snelheid van het verkeer te doen dalen en de zwakke weggebruiker veiliger te doen oversteken.” Oppositiepartij CD&V vroeg tijdens de gemeenteraad ook hoe het zat met de oversteekplaatsen op het kruispunt van Kalve en Peene en de Melkerijstraat? “Voor Kalve-Peene wachten we op de provincie. Die plannen in de toekomst werken. De Melkerijstraat is een moeilijker verhaal. Experts raden een verkeerswijziging af.”

Overslagdijk

Ook op Overslagdijk plant de gemeente Wachtebeke verkeersveilige maatregelen. Zo wil de gemeente er reflectoren plaatsen. “De reflectoren liggen al een tijdje klaar in het gemeentelijk magazijn. Maar we wachten op de juiste weersomstandigheden om ze te kunnen plaatsen”, zegt schepen van Openbare Werken Eddy Heirwegh (Open VLD). Met de recente weersvoorspellingen in het achterhoofd kan het met andere woorden niet lang meer duren.