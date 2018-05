Gooi naar pluizigste wereldrecord: meeting met 223 golden retrievers 01 juni 2018

02u56 0 Wachtebeke Meer dan 222 golden retrievers bij elkaar krijgen en een nieuw wereldrecord vestigen, dat is zondag de missie van Kelsey Criel en Sabine L'Ecluse.

Sabine heeft thuis maar liefst zeven golden retrievers rondlopen. "Het zijn echt fantastische beesten. Ze zijn erg sociaal, kindvriendelijk en het zijn geweldige assitentiehonden." Kelsey kent de viervoeters van in haar hondentrimsalon. "Het is echt een ras dat populairder wordt. Ik krijg er steeds meer over de vloer. Toen ik met Sabine aan de praat raakte over onze liefde voor honden, leek het ons een leuk idee een hondenmeeting te organiseren. Omdat Sabine zeven golden retrievers heeft, moesten we niet lang nadenken over het ras. Toen ik las dat er in Schotland ooit eens 222 bijeenkwamen op een evenement, hadden we plots een doel. Wat in Schotland kan, moet in Wachtebeke ook lukken."





Vaccinatieboekje

Zondag is het zover. Vanaf 11 uur toveren de twee een hectare groot terrein ter hoogte van de Stationsstraat 170 om tot een pleisterplaats voor golden retrievers. "Het enthousiasme lijkt groot. We kregen al respons van eigenaars uit Limburg, Vlaams-Brabant en zelfs vanuit Nederland. De kans dat we het record breken is niet ondenkbaar." Niemand minder dan hondenliefhebber en golden-retrievereigenaar Carry Goossens mag rond 15 uur bekendmaken of de wereldrecordpoging geslaagd is of niet. Inschrijven voor het evenement kan nog steeds via Facebook. Deelnemende honden dienen wel hun vaccinatieboekje bij te hebben. (KVZ)