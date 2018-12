Gezin van Hélène (6) haalt samen met Arsenal 22.618 euro op voor Kinderkankerfonds “Een zot idee dat werkelijkheid werd” Kristof Vereecke

18 december 2018

11u40 0 Wachtebeke De Warmste Week begon ook dit jaar ook opnieuw met een warm verhaal om in te kaderen. De zesjarige Hélène D’Hooge en haar ouders haalden maar liefst 22.618 euro op voor het Kinderkankerfonds. Ze kregen daarbij de hulp van Arsenal. De bekende band van Hendrik Willemyns en John Roan gaf speciaal voor Hélène een benefietconcert in de Casino in Sint-Niklaas. De perfectie manier om ‘dank u’ te zeggen nadat Hélène op 2-jarige leeftijd botkanker kreeg en mede dankzij het Kinderkankerfonds een moeilijke periode overwon.

De Warmste Week dat is een hele week vol warme verhalen. Verhalen met een lach, maar ook vaak met een troon. Heel veel verhalen dragen ook een boodschap van hoop uit. Eén van de eerste verhalen van de Warmste Week was dat van Hélène D’Hooghe (6) uit Sint-Niklaas. Bij de kleine Hélène werd vier geleden botkanker vastgesteld. Het begin van een moeilijke periode. “Gelukkig konden we in die dagen rekenen op veel steun”, zegt mama Elise Pannier. “Mede van het Kinderkankerfonds. Ze hebben een moeilijke periode voor ons gezin dragelijker gemaakt.” Nu Hélène beter is, wilde het gezin iets terug doen. Maar iets werd niet zomaar iets. Zo slaagden het gezin erin de wereldband Arsenal te strikken voor een uniek benefietconcert in concertzaal De Casino in Sint-Niklaas. “Een zot idee dat werkelijkheid werd”, zegt Elise. “Ik ben grote fan van Arsenal en dus ben ik gewoon op de mannen afgestapt met de vraag of ze bij ons in Sint-Niklaas een concert wilden geven voor het goede doel. Tot mijn grote verbazing stemden ze meteen in. Het bedrijf van mijn man Jan, studiebureau SBE en de Casino zorgden voor de logistiek zodat we alle opbrengsten integraal konden schenken. Goed voor een bedrag van 22.618 euro.”

Wachtebeke Opvolger

Een fantastisch resultaat. Het inspireert Hélène en haar ouders om ook volgend jaar opnieuw iets te organiseren. “Het is ons zo goed meegevallen dat we volgend jaar opnieuw een concert gaan organiseren voor het goede doel. Beter doen dan Arsenal zal moeilijk zijn, maar als iemand het telefoonnummer heeft van Chris Martin van Coldplay mogen ze ons altijd contacteren.” Hélène heeft er alvast een goede vriend aan overgehouden. Zo deed ze live op StuBru de groeten aan de enige echte John Roan van Arsenal, haar nieuwe beste maatje.

De perfecte start voor opnieuw een week vol warme verhalen in het provinciaal domein van Puyenbroeck.