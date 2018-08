Gemeente zoekt medewerker dienst Vrije Tijd 27 augustus 2018

De gemeente Wachtebeke gaat op zoek naar een medewerker voor zijn dienst Vrije Tijd. Die staat in voor voor het uitvoeren van administratieve opdrachten en praktische ondersteuning bij de diensten cultuur, bibliotheek, jeugd en sport. Kandidaten zijn minimaal houder van een bachelor-diploma en hebben een grote interesse in alles wat te maken heeft met het bibliotheek- en cultuurbeleid.





Solliciteren kan tot en met 29 augustus. Meer info via 09/337.77.13, veerle.dejaeger@wachtebeke.be of www.wachtebeke.be. (KVZ)