Gemeente zoekt jobstudenten 14 juni 2018

Wachtebeke gaat op zoek naar twee voltijdse jobstudenten om in te schakelen bij de technische dienst tijdens de zomervakantie. Kandidaten moeten minstens 16 jaar oud zijn, zelfstandig en in team kunnen werken, van aanpakken weten en zich flexibel kunnen opstellen. Solliciteren kan tot 21 juni via ellen.verdegem@wachtebeke.be. (KVZ)