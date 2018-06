Gemeente zoekt jeugdlaureaten 04 juni 2018

02u37 0 Wachtebeke De jeugddienst van Wachtebeke gaat voor de eerste keer in zijn bestaan op zoek naar de jeugdlaureaten van het jaar. Er worden prijzen uitgereikt in drie categorieën: jeugdlaureaat, jeugdvereniging van het jaar en activiteit van het jaar.

"We zijn op zoek naar organisaties, verenigingen of individuen die zich ingezet hebben voor het plaatselijk jeugdbeleid. Iedere persoon, organisatie, groep of vereniging die een uitzonderlijke prestatie geleverd heeft of zich zeer verdienstelijk gemaakt heeft op het vlak van het Wachtebeekse jeugdbeleid, komt in aanmerking voor de prijs", zegt jeugdconsulent Geoffrey Dehaen.





Drie categorieën

In totaal worden prijzen uitgereikt in drie categorieën: 'jeugdlaureaat', 'jeugdvereniging van het jaar' en 'activiteit van het jaar'.





Kandidaturen moeten voor 1 september schriftelijk verzonden worden naar jeugddienst@wachtebeke.be met vermelding van naam, gegevens en prestaties (motivatie) van de kandidaat.





De prijzen worden uitgereikt op 19 oktober. (KVZ)