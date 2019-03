Gemeente wil haalbaarheidsstudie rond herbestemming kerk Overslag “Plek voor cultuur en ontmoeting” Kristof Vereecke

15 maart 2019

13u58 0 Wachtebeke De gemeente Wachtebeke wil een haalbaarheidsstudie laten uitvoeren rond de herbestemming van de kerk van Overslag.

De Onze-Lieve-Vrouw-Geboortekerk in het tweelandendorpje Overslag maakte vorig jaar deel uit van het pilootproject ‘Kerk in het Midden’. Binnen dat project gingen de provincie Oost-Vlaanderen en Vormingplus Gent-Eeklo samen met de inwoners op zoek naar een nieuwe toekomst voor de parochiekerk. Uit dan onderzoek bleek dat de Overslagnaren hun kerk willen behouden als centrale ontmoetingsplek. Daarnaast zien ze vooral een socioculturele rol weggelegd voor hun kerkgebouw. Lees een plek voor concerten, filmvoorstellingen, markten,....

Engagement

Door de aanvraag voor een haalbaarheidsstudie bevestigt de gemeente haar engagement in het traject voor de toekomstige herbestemming van de kerk. Daarbij is het de bedoeling dat de parochiekerk nog steeds kan dienen als centrale ontmoetingsplek. “Uit het Kerk in het midden-traject bleek dat de Overslagnaar het gebouw in de toekomst graag ingevuld ziet als een multifunctionele ruimte voor cultuur en vrije tijd, ontmoeting en kleinschalige commerciële activiteiten” , klinkt het bij Vormingplus Gent-Eeklo. “Het is mooi om te zien dat de gemeente die wens nu ook onderschrijft.”

Ondertussen wordt al een nieuw ontmoetingsmoment met de bevolking georganiseerd op maandag 25 maart. Daar wordt op zoek gegaan naar concrete ideeën en engagementen rond de invulling van het kerkgebouw.