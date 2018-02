Gefrustreerde inbreker zet café 't Hoeksken blank 19 februari 2018

02u30 0 Wachtebeke De politie van de zone Puyenbroeck is een onderzoek gestart naar een gefrustreerde inbreker. Omdat de dader vrijdagnacht niks waardevols vond in het populaire café 't Hoeksken in Overslag in Wachtebeke, zette hij het café onder water. Een nieuwe klap voor uitbaters Carine en Fernand, nadat bij de man kanker was vastgesteld.

"Iemand belde ons op om te melden dat water vanuit ons café de straat op stroomde", vertelt Carine Moens. "Raar, want we zijn al vier weken dicht omdat mijn man erg ziek is." Samen met de politie ging het koppel ter plaatse, waar het water inderdaad van onder de deur kwam. "Het café stond helemaal onder water. De stoel- en tafelpoten waren helemaal nat."





Een ongelukje kon iedereen meteen uitsluiten. "De pompbakken waren volgepropt met doeken en handdoeken, zodat het water niet via de afvoer weg kon. Dit was doelbewust gedaan." Waarom die vandaal het nodig vond het café blank te zetten was voor de politie en Carine en Fernand ook duidelijk. "Heel wat papierwerk en potjes waren uit de schuif gehaald, maar omdat we al zo lang dicht zijn, houden we niks waardevols in ons café. De dader zal gefrustreerd geweest zijn omdat niks waardevols aanwezig was." Carine begon, ondanks alle andere zorgen en beslommeringen die ze aan haar hoofd heeft, het café droog te dweilen. "Het is gelukkig maar water. Ik ben al blij dat er niks is stuk geslagen, al is dit niet plezant."





Door klein venster

De politie is een onderzoek gestart naar de vandaal, maar voorlopig is nog niemand gevat. Carine heeft geen idee wie achter de laffe vandalenstreek zit. "Misschien zit een jongere hierachter, want de dader is binnen geraakt via een klein raampje achteraan het gebouw. Dat meet maar 30 op 30 centimeter. Een volwassen persoon zou er niet zo vlot kunnen door kruipen, denk ik." In de buurt werd 's nachts een rode Volkswagen Passat met Bulgaarse of Poolse nummerplaat opgemerkt. Er zou een man zeker twintig minuten in de omgeving van het café, dat in 2013 door het koppel was overgenomen, rondgehangen hebben. "Maar ik ga niet zeggen dat die man hierachter zit", besluit ze. Tips zijn welkom bij de lokale politie. (JEW/KVZ)