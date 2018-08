Geen vuurwerkshow op The Qontinent 11 augustus 2018

Geen groot afsluitend vuurwerkspektakel op zaterdag en zondag tijdens hardstyledancefestival The Qontinent.





Gouverneur Jan Briers handhaaft zijn vuurwerkverbod na een lange periode van droogte. "Begrijpelijk", reageert burgemeester Rudy Van Cronenburg (Anders). "Er is de afgelopen twee dagen redelijk wat neerslag geweest, maar te weinig om alles in de omliggende natuur volledig te herstellen." Op het hoofdpodium komt er een kleiner aangepast vuurwerk dat enkel voor de festivalgangers te zien zal zijn. De brandweer zal vooraf alles nat spuiten. (KVZ)