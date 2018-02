Geen overdreven snelheid in Groenstraat 26 februari 2018

02u35 0

De wagen die op vrijdagavond op het dak belandde bij een inhaalmanoeuvre in de Groenstraat, reed niet te snel. Dat blijkt uit de officiële vaststellingen. Het klopt dat de bestuurder een voertuig inhaalde waarin famieleden en vrienden zaten, maar van onverantwoord rijgedrag of een straatrace, zoals eerder vermoed en bericht, was geen sprake. (OSG)