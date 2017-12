Gedroomde locatie, warmste bezoekers EERSTE MUSIC FOR LIFE IN PUYENBROECK: HET RAPPORT KRISTOF VEREECKE

02u38 0 Foto's DVL Een uitgelaten sfeer in Puyenbroeck. Wachtebeke Na vier jaar in De Schorre in Boom verhuisde Music for Life naar het provinciaal domein van Puyenbroeck. 75.000 bezoekers zorgden zeven dagen lang voor de Warmste Week ooit. Tijd voor het rapport van de zeven warmste dagen van het jaar.

Idyllisch en o zo fotogeniek





Het evenementeneiland van Puyenbroeck bleek met zijn idyllische vijvers en plassen het perfecte decor voor de Warmste Week. Het slaapeiland op de grote vijver met daarachter de slogan in ledlights 'Iedereen zorgt voor iedereen' was het meest gefotografeerde plekje van de afgelopen week.





DE LOCATIE





9/10





IJspiste goed, 'hottug' nog beter





Voor het eerst kon er tijdens de Warmste Week geschaatst worden. Leuk voor de kinderen, een absolute meerwaarde. En nog leuker: om actievoerders te bedanken, lanceerde StuBru 'The Hottug', een drijvend warmwaterbad waarin je met een heerlijk glaasje bubbels kon genieten van de prachtige omgeving in Puyenbroeck. "The hottug, da's pas leven", beschreef actievoerster Anja Van Hootegem het collectieve gevoel.





DE EXTRA'S





9/10





Pluim voor de Wachtebekenaren





Met 75.000 bezoekers heeft Puyenbroeck het bezoekersrecord van 60.000 in De Schorre gebroken. De Wachtebekenaren verdienen een extra pluim. Ze organiseerden samen 91 acties en haalden meer dan 100.000 euro op. Geen dorp in Vlaanderen doet beter. "Het was echt emotioneel om te zien hoe iedereen zich 'gesmeten' heeft. Ik krijg er nog tranen in de ogen van", blikt een tevreden burgemeester Rudy Van Cronenburgh (Anders) terug. 1.500 brandweermannen zorgden op zaterdagavond tijdens de apotheose van Fire for Life voor een ongezien feest.





DE BEZOEKERS





10/10





Stampvol op hoogtepunt





Een dikke pluim voor de parkeerwachters van Puyenbroeck. Ze deden er echt alles aan om iedereen een plek te kunnen geven. Ook de shuttles op Parking 2 waren zonder meer een succes. Toch waren de parkings op zaterdagmiddag, toch het hoogtepunt van de Warmste Week, helemaal vol. Even ontstond er zelfs verkeerschaos. Het leek alsof er geen enkel plekje meer te vinden was. Ook het kilometertje stappen van de parking naar het evenementeneiland was voor sommige mensen zwaar.





DE PARKING





6/10





Vuurwerk in The Flame





Deze Music for Life was meer dan ooit een echte music for life. De zes optredens in The Flame - van Royal Blood tot Coely - waren stuk voor stuk hoogtepunten. Ook op het kleine podium veel muzikaal vuurwerk. K3 zorgde voor de eerste files, Van Echelpoel voor het zotste feestje. Absynthe Minded en Magnus waren onze persoonlijke favorieten.





DE MUZIEK





8/10





Modderig, vies en vuil





Modderig, vies en vuil. En dan viel het weer nog mee. Dit is het grootste werkpunt voor volgend jaar. Voor veel rolstoelgebruikers was het echt ploeteren. Toegegeven: de medewerkers van Puyenbroeck haalden het onderste uit de kan, maar dit was niet ideaal. Op het terrein zelf was alles perfect.





DE TOEGANGSWEG





3/10





Ongezien record: "Waanzin"





10.846.566 euro. Waanzin noemde presentatrice Eva De Roo het. Gelijk heeft ze. 10.576 acties, nooit deed Vlaanderen beter. Ongezien tot nu toe. Ter vergelijking, het vorige record stond op naam van De Schorre met 7.802.913 euro.





HET BEDRAG





10/10





Frisse pintjes, lekkere frieten





De catering en de medewerkers: Zelden vriendelijker personeel tegengekomen op een festival dan tijdens de Warmste Week. Zelfs op zaterdag, toen het echt drummen was aan de bar. Lekkere frietjes, heerlijke Bicky's en frisse pintjes. Meer moet dat niet zijn op een Vlaamse kermis.





DE CATERING





8/10





Een uurtje langer mocht wel





MFL, dat is 24 op 24 uur radio. Voor de feestvierders hield het feestje evenwel elke avond om 12 uur op. "Een uurtje langer ware ideaal geweest. Wachtebekenaren vieren graag", hoorde je meer dan eens.





LAST CALL





6/10





