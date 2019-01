Florence Vossen (16): ”Ik wil dermatoloog worden, maar model zijn zou ik ook niet erg vinden” Leerlinge Wiskunde-Wetenschappen naar prestigieuze modellenwedstrijd in Parijse Lido Kristof Vereecke

25 januari 2019

13u37 0 Wachtebeke Florence Vossen staat op zondag 3 februari in het Parijse Lido in de finale van de prestigieuze modellenwedstrijd ‘Top Model Belgium’. De zestienjarige leerlinge Wiskunde-Wetenschappen uit Wachtebeke schreef zich samen met 6.500 meisjes in voor de wedstrijd en is één van de 22 uitverkorenen.

Als kind bladerde ze wel eens door de Vogue of de Elle. Daarnaast rijdt ze paard en deed ze ballet. Modebewust, dat is ze ook. “En af en toe kreeg ik van mijn klasgenoten wel eens de opmerking dat ik lange benen had”, lacht Florence haar hagelwitte tanden bloot. Toch had ze nooit durven dromen op de catwalk te lopen tijdens een prestigieuze modellenwedstrijd in het Parijse Lido.

Volgende week zondag is het zover. “Spannend. Zeker omdat ik totaal geen ervaring had met modellenwerk. In het begin vond ik het echt moeilijk om op hoge hakken te defileren, maar ondertussen lukt het wel. Ik heb dan ook heel veel geoefend.”

Plan A en B

Model worden was sowieso nooit plan A. “Eigenlijk wil ik dermatoloog worden, maar nu ik van het modellenwerk geproefd heb, wil ik meer. Ik zou het niet erg vinden om model te worden. Als jonge ballerina stond ik altijd graag op het podium.”

Makkelijk is het niet. “De wedstrijd is totaal niet te vergelijken met een gewone misswedstrijd zoals Miss België. De focus ligt echt op het modellenwerk. Het gaat om uitstraling, elegantie en zelfzekerheid. ‘Attitude!’ In de jury zitten heel wat bekende ontwerpers en fotografen. De winnares krijgt een modellencontract en mag een portfolio samenstellen in een exotisch oord.”

Kriebels

Een mens zou voor minder kriebels in de buik krijgen. “Echt stress heb ik niet. Wat is het ergste dat er kan gebeuren? Mijn schoen die uitvalt op de catwalk (lacht). Ik ben echt blij dat ik dit mag meemaken. Het is een enorme ervaring. Bovendien is het ook allemaal in het Frans te doen. Ik leer sowieso bij met dit avontuur.”

Victoria Secrets Angel

Waar dit sprookje eindigt? “Ooit eens zelf in Vogue of Elle staan zou super zijn. Mijn ultieme modellendroom? Victoria Secrets Angel worden. Maar eerst volgende week zondag en dan mijn studies afmaken. Daarna zien we wel.”

Wie Florence wil helpen de publieksprijs te winnen, kan dat door ‘TMB6’ te sms’en naar 3565. Meer info via www.topmodelbelgium.com.