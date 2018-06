Fietsster (70) valt en sterft onder wielen van vrachtwagen 15 juni 2018

02u50 0 Wachtebeke Een 70-jarige fietsster heeft gisteren rond 10.40 uur het leven gelaten bij een verkeersongeval in de Walderdonk in Wachtebeke. "Ze verloor haar evenwicht en viel onder de oplegger."

De fietsster kwam uit de Melkerijkstraat de Walderdonk op gereden met haar boodschappen. Daar reed een 36-jarige trucker uit Lokeren in de richting van Zelzate. "Ik had haar gezien en reed links naast haar", vertelt de vrachtwagenchauffeur, nog diep onder de indruk van het ongeval. "Ik zag haar in mijn zijspiegel. Ze reed op de kasseien aan de rechterkant van de weg. Dan moet ze over een put in de weg gereden zijn, want ze verloor haar evenwicht. Ze viel tussen mijn opleggers. Ik heb onmiddellijk geremd, maar het was al te laat. Ik vraag me al de hele tijd af: wat had ik anders kunnen doen?"





De 70-jarige vrouw uit Wachtebeke overleed onmiddellijk aan haar verwondingen. De hulpdiensten werden ter plaatse geroepen en de Walderdonk werd ter hoogte van het kruispunt afgezet. Het parket stelde een verkeersdeskundige aan om de precieze omstandigheden van het ongeval verder te onderzoeken. De trucker legde alvast een negatieve ademtest af.





Volgens buurtbewoners is de verkeerssituatie in de Walderdonk al langer gevaarlijk voor fietsers. "We vragen al een tijdje hier een fietspad aan te leggen, maar omdat dit een gewestweg is, moet dat via het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) gebeuren. De weg is eigenlijk ook te smal. Als een bus en een vrachtwagen elkaar hier kruisen, word je als fietser op het voetpad geduwd." (WSG)