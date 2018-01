Fietsers zonder nodige uitrusting gevat 02u36 0

Vier fietsers bleken gisterochtend niet in orde te zijn met hun fietsuitrusting bij een controle door de politie, zone Puyenbroeck, in Wachtebeke. In het Dorp controleerden ze 44 fietsers op de verplichte uitrusting, zoals fietslichten, reflectoren en remmen. Drie van de overtreders kwamen er met een waarschuwing vanaf en een vierde fietser moet later dit voorjaar een verplichte verkeersles bijwonen.





(WSG)