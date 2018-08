Feesten als de beesten op eerste hondenfestival van Tudor 24 augustus 2018

Tudor, de bekendste bruine labrador van het land, organiseert zondag in domein Puyenbroeck in Wachtebeke zijn eigen festival. Er worden tussen 2.000 en 3.000 honden en hun baasjes verwacht. Alles begon toen baasje Nicolas Compernolle uit Brugge zijn hond vorig jaar een zonnebril op zijn snoet zette. Dat zorgde voor een ongekende populariteit op sociale media. Het eerste hondenfestival is een primeur voor ons land.





"De beleving van de hond zal centraal staan", zegt Nicolas. "Het is niet onze bedoeling om de baasjes te doen consumeren, wel om de hond te amuseren." Om 10 uur gaan de deuren open en kunnen de eerste honden een frisse duik nemen. "Van 10 tot 11 uur is de vijver toegankelijk voor de honden", zegt Nicolas. Daarna beginnen de initiaties en workshops. Zo kan je er kijken naar doggy dance, flyball of frisbee met honden. Er is een officiële wandeling door het park en een gedeelte waar de honden volledig vrij rond mogen lopen. Gelijktijdig met het festival loopt een expositie van de stichting Levend Erfgoed. In het loungegedeelte kunnen honden zich tegoed doen aan ijsjes, tapas en cocktails. "De focus ligt op ons liefste huisdier", zegt Nicolas. De kostprijs wordt per hond verrekend: vijf euro per viervoeter. Tickets kunnen worden aangekocht bij de dierenwinkels van Tom&Co. Meer informatie vindt u op de Facebookpagina Tudor De Labrador of op Instagram onder #doggyparadise. (BHT)