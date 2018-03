Feestelijke inhuldiging Routebrug 15 maart 2018

Het gemeentebestuur van Wachtebeke organiseert komende vrijdag een feestelijke inhuldiging van de Routebrug, de nieuwe fietsbrug over de Langelede. De brug werd al in februari in gebruik genomen, maar nu wordt er officieel geklonken met de buurt. Ze vervangt de oude spoorwegbrug over de Langelede en is een belangrijke schakel in het fietssnelwegennet dat het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen wil realiseren. Vandaag kan je op de oude spoorwegbedding tussen Sint-Gillis-Waas en Wachtebeke al meer dan 20 kilometer veilig, ongestoord en in één rechte lijn fietsen. Met de brug over de Langelede begint de provincie aan de laatste schakel richting Zelzate. De feestelijke receptie start om 18.30 uur. (KVZ)