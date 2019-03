Fabriek A Brak zoekt jonge kunstenaars en vitrines voor kunstproject Wachtebeke krijgt eigen kunstparcours Kristof Vereecke

21 maart 2019

16u43 0 Wachtebeke Fabriek A Brak, het jongerenkunstproject tussen de jeugdhuizen van Wachtebeke en Lochristi, is op zoek naar jonge kunstenaars en vitrines voor een nieuw kunstparcours.

Het project krijgt de naam ‘Invitro’ en zal lopen van 20 april tot 5 mei. Het concept is even eenvoudig als geniaal. Tijdens een wandeling doorheen het dorp van Wachtebeke zie je het werk van jonge lokale kunstenaars in vitrines van woningen, winkels en publieke gebouwen. Om het project te kunnen organiseren zoekt Fabriek A Brak zowel jonge kunstenaars van 15 tot 29 jaar als vitrines. Kandidaat-kunstenaars en eigenaars van vitrines kunnen zich opgeven voor het project kan via www.wachtebeke.be.