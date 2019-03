Ex-gemeentesecretaris krijgt lichtere straf in beroep voor bezit kinderporno Jeffrey Dujardin

05 maart 2019

12u29 0 Wachtebeke D. T. (56), de voormalige gemeentesecretaris van Wachtebeke, heeft in het Gentse hof van beroep zes maanden cel met uitstel gekregen voor het bezit van kinderporno. Hij kreeg in eerste aanleg één jaar cel met uitstel. De man was ook voetbaltrainer en scheidsrechter bij jeugdmatchen.

In alle sereniteit kondigde burgemeester Rudy Van Cronenburg (Anders) eind januari vorig jaar aan dat de samenwerking met de gemeentesecretaris stopgezet was. T. was een trouwe soldaat, die na zijn carrière op de griffie bij de Gentse rechtbank van koophandel al sinds 2008 aan de slag als hoogste ambtenaar van Wachtebeke. Daarnaast was hij tot 2003 zelfs geheim agent van de Staatsveiligheid op de dienst Informatie. Tot het bleek dat de man informatie doorspeelde aan een internationale drugsbende. Toen in 2018 bleek dat zijn taak als gemeentesecretaris erop zat, kwam dat niet als een verrassing. T. was namelijk verwikkeld geraakt in een lastige zaak en was daardoor al preventief geschorst. Drie jaar geleden ontdekten enkele collega’s beelden van jonge kinderen op zijn laptop terwijl hij afwezig was. Dat de man eerder al eens strafopschorting kreeg voor bewezen zedenfeiten, in 2007, was ook bekend. Er werd een onderzoek geopend.

Teen gay porn

Het werd duidelijk dat het surfgedrag van T. niet volgens het boekje was. Het parket ontdekte zoektermen als ‘Teen gay porn’ en weerhield 41 beelden van minderjarigen, waarvan zelfs de advocaat van T. toegaf dat er minstens zes expliciet pornografisch waren. “Hij is die porno toevallig tegen gekomen”, zei zijn advocaat Jan De Winter in beroep. “Hij heeft er niet naar gezocht.” Op de laptop werden ook vakantiefoto’s van T. gevonden met jonge jongetjes in Azië. “Dat is stemmingsmakerij. Daar is niks verdacht aan”, besloot De Winter. Ook de andere advocaat van de man ging verder op het toeval. “Ik ga niet zeggen dat als hij porno zocht dat hij een voorkeur had voor de oudste pornoacteurs. Hij zocht naar jonge mannen en dan kom je in de risicozone. De foto’s werd automatisch opgeslagen terwijl hij op die sites zat.” Zijn advocaat was er ook van overtuigd dat iedereen wel zo’n beelden kan tegenkomen als men surft naar porno, wat op heel wat gefrons kon rekenen in het hof.

In eerste aanleg kreeg T. een celstraf van één jaar met uitstel, hij moest daarnaast ook zijn werk als voetbaltrainer en scheidsrechter stopzetten. Zijn advocaat vroeg de opschorting van de straf. “De strengste straf is in dit dossier absoluut niet nodig.” De procureur-generaal volgde hem daarin en vroeg een opschorting met probatie. Het hof gaf de man een lichtere straf, 6 maanden cel met uitstel.