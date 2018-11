Evie Wuytack neemt na 18-jaar afscheid van politiek om zich te focussen op zorgboerderij “Het was tijd voor iets anders” Kristof Vereecke

30 november 2018

13u51 2 Wachtebeke Ex-OCMW-voorzitster en schepen Evie Wuytack (Open VLD) stopt na 18-jaar met politiek in Wachtebeke. De 41-jarige Wuytack wil al haar tijd investeren in de nieuwe zorgboerderij die ze aan het opstarten is op Overslag.

Evie Wuytack kwam achttien jaar geleden uit het niks binnen in de Wachtebeekse politiek. “Ze hadden vrouwen te weinig op de lijst en mijn papa was actief binnen de politiek. De keuze was snel gemaakt”, blikt Evie terug op haar eerste stappen in de gemeentepolitiek. Als dochter van een populaire vader werd Evie ook meteen verkozen als gemeenteraadslid, zes jaar later schopte ze het zelfs tot OCMW-voorzitster. “Een moeilijke maar leerrijke periode”, zegt Evie. “Na amper enkele maanden had ik al een staking op mijn boterham. Maar uiteindelijk zijn we er wel in geslaagd de gemeente- en OCMW-diensten in die jaren dichter bij elkaar te brengen. Daar ben ik trots op. Zeker als je nu hoort praten over een volledige integratie van beide diensten.”

Ook op haar realisaties als schepen van Sport en Jeugd is Wuytack fier. “We hebben de jeugd een eigen plek gegeven binnen onze gemeente. Toegegeven, het werk is nog niet af, maar er ligt een mooie basis. Daarnaast heb ik ook werk proberen maken van een echte Dienst Vrije Tijd in het cultuurhuis. De diensten werken niet langer op een eilandje.”

Drie stemmen

Bij de verkiezingen van 14 oktober had Wuytack drie stemmen tekort om opnieuw een functie als schepen of gemeenteraadsvoorzitter op te kunnen eisen. Na lang beraad heeft ze nu ook besloten haar zitje als gemeenteraadslid niet op te nemen. “Niet omdat ik de politiek de rug toekeer, maar na 18 interessante jaren is het tijd voor iets anders. Ik wil me volledig kunnen focussen op de zorgboerderij die ik samen met Evelien De Witte gestart ben op Overslag. Zo willen we er in de toekomst ook teambuildings organiseren. Iets waar wel wat werk in zal kruipen en dat kan je niet op halve kracht doen.”

Achter de schermen

Wuytack wil achter de schermen wel actief blijven binnen Open VLD. “Ik zal de partij altijd blijven steunen en mijn rol spelen. Ik heb achttien jaar lang te goed samengewerkt met Piet Penneman om zo maar de deur dicht te trekken.” Wuytack wordt binnen de gemeenteraad vervangen door eerste opvolger Jan Vervaet. Met haar afscheid verliest politiek Wachtebeke sowieso een sterke en geëngageerde vrouw. “Het feit dat ik stop met politiek betekent niet dat ik me niet meer ga engageren. Integendeel. Ik heb me al kandidaat gesteld als lid van het wijkcomité Kalve-Ramonshoek en ik blijf mijn rol spelen in de feestcommissie van Overslag. Ze zijn nog niet van me af”, besluit een goedlachse Evie Wuytack.

