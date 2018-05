En de foodtrucks moeten nog komen 08 mei 2018

Dankzij het heerlijke lenteweer was het gisteren al druk in het openluchtzwembad van domein Puyenbroeck. Door de verbouwing van het binnenzwembad en de sluiting van de cafetaria moeten de zwemmers het voorlopig wel zonder catering stellen. Via zijn facebookpagina raadde het provinciaal domein zijn badgasten aan om zelf eten en drinken mee te brengen. "Er zijn enkel automaten", verontschuldigen ze zich openlijk. Om er meteen aan toe te voegen dat ze deze zomer foodtrucks plaatsen. Ook vandaag is het zwembad open vanaf 11.30 uur. Op woensdag openen ook de kinderbaden vanaf 12 uur. (KVZ)