Elektrische poort in brand 29 januari 2018

De brandweer van het Zelzaatse korps is vrijdagnacht uitgerukt naar Wachtebeke omdat er een elektrische poort in brand stond. "De melding kwam binnen rond drie uur", vertelt majoor Patrick Sleeuwaert. "We konden het vuur snel blussen. De poort bevindt zich op een oprit, niet op de openbare weg dus. Er is geen schade aan woningen en er raakte niemand gewond. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk." Kwaad opzet is alvast een serieuze piste in het onderzoek rond deze zaak. Dat kon echter nog niet bevestigd worden.





(OSG)