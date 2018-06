Duivels of geen duivels, gemeenteraad gaat door 26 juni 2018

02u53 0 Wachtebeke Geen België-Engeland voor de gemeenteraadsleden van Wachtebeke komende donderdag. Zo staat er gewoon een gemeenteraad op de agenda tijdens de WK-wedstrijd van onze jongens in Rusland.

"De laatste donderdag van de maand is traditioneel onze vaste vergaderdatum. Daar wijken we helaas niet van af. Ook niet voor de Rode Duivels", zegt burgemeester Rudy Van Cronenburg (Anders).





Gelukkig is er nog de laptop of de smartphone zou je dan denken, maar niets is minder waar. "Onze gemeenteraadsvoorzitter Eddy Heirwegh (Open Vld) heeft al gedreigd onze laptop of smartphone af te nemen als we durven kijken", lacht Rudy Van Cronenburg. Met de jaarrekening van de gemeente en een zware budgetwijziging op de agenda van de gemeenteraad belooft het bovendien een zware avond te worden. Of daar ook publiek zal op afkomen, is nog maar de vraag. Op tijd thuis zijn om de tweede helft te bekijken, lijkt er alvast niet in te zitten. De gemeenteraadszitting start om 19.30 uur in cultuurhuis 't Safarken. Supporters op post.





(KVZ)