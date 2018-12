Dit is de Honda Camino van Otto-Jan Ham en die is zaterdag te bewonderen in Puyenbroeck Motorrijder roept alle Honda Camino-rijders op om zaterdag in colonne naar de Warmste Week te trekken Kristof Vereecke

19 december 2018

08u51 0 Wachtebeke Motorrijder Magazine, het bekende maandblad voor de motorliefhebber, pakt uit met Camino for Life, een ludieke actie waarbij de oude Honda Camino van Otto-Jan Ham de hoofdrol speelt.

Zo trekt hoofredacteur Pieter Ryckaert komende zaterdag richting provinciaal domein van Puyenbroeck op de oude Honda Camino van de StuBru-presentator. De twee deelden nog de schoolbanken en blijkbaar ook een passie voor Honda Camino’s. Ryckaert roept nu alle Camino-rijders op om hem te volgen. “Hoe meer Camino’s er aanwezig zijn, hoe groter de vreugd!” Ryckaert start op zaterdag 22 december stipt om 9 uur aan de Nijverheidsstraat 3 in Oostkamp richting Zelzate voor een eerste rit van 48 kilometer. In Zelzate wacht hij eventueel nog andere Camino’s op bij Café Napoleon aan de Oostkade om van daar om opnieuw stipt 13 uur richting Domein Puyenbroeck in Wachtebeke te rijden en Otto-Jan te herenigen met z’n voormalige Camino. Daar wil hij de plaat ‘Little Honda’ van The Beach Boys aanvragen. “Otto-Jan is immers zot van The Beach Boys”, herinnert Ryckaert zich nog.

Rondpunt

De opbrengst van de actie gaat naar VZW Rondpunt, een vereniging die verkeersslachtoffers en hun familie helpt en aan sensibilisering doet. Camino for Life sponsoren kan op rekeningnummer BE76001256663995 met vermelding ‘Camino for Life’ of laat je als mede-Camino rijder ook sponsoren!