Digitale kaart loodst kinderen veilig naar school 07 mei 2018

02u24 0

Op het Jules Persynplein in Wachtebeke werd afgelopen zaterdag de nieuwe schoolroutekaart voorgesteld. Die moet ervoor zorgen dat scholieren veilig van en naar school geraken.





"De kaart bundelt niet alleen de veiligste routes, maar biedt ook een pak tips voor scholieren", zegt burgemeester Rudy Van Cronenburg (Anders). "Het is ook de eerste keer dat we een digitale versie van de kaart uitbrengen. Te veel families uit onze gemeente hebben al iemand verloren in het verkeer. Daarom zetten we al een tijdje in op verkeersveiligheid. Ik denk aan onze nieuwe fietssnelweg, maar ook aan initiatieven, zoals deze schoolroutekaart", besluit de burgemeester (KVZ)