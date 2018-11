Deze mysterieuze kabouterstoeltjes al gezien in ’t Kloosterbos? Creatief zaagwerk op grens tussen Zelzate en Wachtebeke Redactie

08 november 2018

09u37 4 Wachtebeke Het Kloosterbos, op de grens van Wachtebeke en Zelzate, is in de ban van een aantal mysterieuze ‘kabouterstoeltjes’.

Het gaat om meerdere exemplaren die midden in het bos her en der verspreid staan. De stoeltjes werden uitgezaagd in stronken van gekapte dennenbomen. Wie de mysterieuze stoeltjes fabriceerde, blijft voorlopig een goed bewaard geheim.

Het Kloosterbos is eigendom van de provincie Oost-Vlaanderen en wordt beheerd door de mensen van Natuurpunt. De stoeltjes worden alvast erg gesmaakt bij de vele wandelaars in het bos die dezer dagen komen genieten van de herfstpracht.