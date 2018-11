Derdejaars Sint-Laurens steken klaslokaal in nieuw kleurtje “Niemand heeft gezegd dat een klaslokaal ongezellig moet zijn” Redactie

22 november 2018

11u35 0 Wachtebeke Dat ze het grijs van de klasmuren maar wat duf vonden en dat het allesbehalve aantrekkelijk was om in te studeren. Daarom staken de leerlingen van het derde Latijn en Economie van Sint-Laurens hun eigen klas maar in een nieuw kleurtje.

In geen wip waren de oude grijze kleuren vervangen door warme rode tinten en of dat fun was. De perfecte klasactiviteit zo bleek. “Het was echt fijn om de samenhorigheid te zien. Het was plezier voor de hele klas”, beaamde ook persverantwoordelijke Ruben Beke. Ook het resultaat mag gezien worden en daar zijn de leerlingen maar wat trots op. “Iedereen voelt zich veel beter thuis in de nieuwe klas. Niemand heeft gezegd dat een klaslokaal ongezellig moet zijn om goed in te kunnen studeren”, besluiten de derdejaars uit Wachtebeke.