De Vlambaan: "Groter wordt de pret niet tijdens de Warmste Week"

18 december 2018

12u38 3 Wachtebeke Eén van de attracties van de Warmste Week is ongetwijfeld ‘de Vlambaan’, een geïmproviseerde skihelling waar je met behulp van een opblaasband in een razende vaart naar beneden kan ‘tsjeezen’.

De vlambaan is nu al de hit van de Warmste Week. Ook presentator Otto-Jan Ham waagde zich al eens aan de Vlambaan. “Benieuwd of iemand mijn snelheidsrecord kan pakken. Groter wordt de pret alvast niet tijdens de Warmste Week.” Uitdaging aanvaard zo bleek al snel. Tientallen gingen de uitdaging meteen aan en beleefden de pret van hun leven. “Het is hoger dan je denkt” en “Hoe zwaarder je bent, hoe harder je gaat”, waren maar enkele van de enthousiaste reacties na de eerste ‘ritjes’ op de Vlambaan. Voor de durvers: De Vlambaan opent elke dag om 10 uur de deuren.