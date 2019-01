Chauffeur met meer dan 100 per uur door bebouwde kom in Warande: honderden euro’s boete en rijverbod OSG

28 januari 2019

14u00 0 Wachtebeke Een vrouw is maandagvoormiddag door de Gentse politierechtbank veroordeeld omdat ze iets meer dan een jaar geleden met meer dan 100 per uur door de Warande in Wachtebeke reed. Dat is binnen de bebouwde kom.

De vrouw reed zo'n 104 kilometer per uur, of 54 kilometer per uur te snel. Volgens haar advocaat is ze zelf geschrokken van de feiten en de oproeping voor de politierechtbank, zeker gezien haar gunstig verleden. Op één keer negeren van het rood licht na, werd de vrouw nooit op de vingers getikt voor haar rijgedrag.

Door het verleden van de bestuurster, velde de politierechter een mild vonnis: een boete van 440 euro en één maand rijverbod. De vrouw kan daartegen wel nog in beroep gaan.