Cédric (23) kroont zich tot wereldkampioen Indoorkarten 03 augustus 2018

Wachtebeke Wachtebeke heeft een kersverse wereldkampioen in zijn rangen. Autopiloot Cédric Wauters (23) won samen met het Traxxis Racing Team de Nations Cup tijdens het wereldkampioenschap Indoorkarting in het Poolse Szczecin.

Cédric Wauters is dan ook geen nobele onbekende in de kartsport. Zo werd hij al twee keer Belgisch Kampioen indoorkarting en werd hij ook al eens verkozen tot sportlaureaat in zijn woonplaats Wachtebeke. Toch is de titel eerder verrassend. Zo is Wauters al een tijdje actief als autopiloot in het befaamde Belcar-kampioenschap. "De liefde voor het karten is altijd gebleven", lacht Cédric. "Daarom heb ik ook besloten om samen met Christophe Verhoeven, Thom Van Dijk en Selina Balneger van het Traxxis racing Team deel te nemen aan het WK in Polen. We wisten dat we een goed team hadden, maar winnen is toch nog iets anders. Het fijne aan de Nations Cup is dat je de titel kan delen met anderen. Zo was ik in de eerste heats zeer goed, mijn teammaats maakten dan weer het verschil in de laatste."





24 uur van Zolder





Wauters hecht erg veel belang aan de nieuwe bekroning. "Ik schat dit even hoog in als mijn Belgische titels." Ondertussen blijft hij dromen van een vast zitje in de autosport. "Fabriekspiloot voor een groot automerk lijkt mij een droomjob, maar daarvoor zal ik nog heel hard moeten werken", aldus Cédric Wauters.





Op 11 en 12 augustus kan Wauters zich al een eerste keer bewijzen als wereldkampioen tijdens de 24 uur van Zolder waar hij deelneemt met het Oracle TSL Racing Team. (KVZ)