CD&V zet vijf jongeren in top 10 23 juni 2018

CD&V trekt de kaart van de vernieuwing in Wachtebeke. Zo staan er maar liefst vijf jongeren in de top 10 van de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober. Met Sanne Alexander (27) koos het CD&V-team eerder al voor een jonge kopvrouw. Gisteren maakte de partij ook de rest van de lijst bekend. "Eigenlijk staan er mensen van elke generatie op de lijst. We willen met dit team gaan voor een toekomstvisie waar elke generatie zich thuis voelt", zegt Sanne Alexander. Gemeenteraadslid Ronny Droesbeke (54) en Ruud Smeets (32) vervolledigen de top 3. Oudersdomdeken en gemeenteraadslid Etienne Fermont duwt. Daarnaast staan ook Marleen Claeys (54), Michiel Van Eetvelde (22), Monique Meirsman (67), Gert Van Poucke (33), Ruth Van Hoecke (20), Wies Cloeckaert (66), Herman Daeyaert (62), Stefaan De Smet (46), Geert Buysse (50), Myriam De Vos (57), Kristine Scheire (54), Helena Claus (59), Tonia Dhont (53) en Raf De Weggheleire (67) op de lijst. (KVZ)