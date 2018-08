Camping Qontinent lokt veel tentenjagers, politie int 15.000 euro aan boetes 14 augustus 2018

02u28 0 Wachtebeke De ravage op de campingsite van The Qontinent, het hardstyledancefestival dat afgelopen weekend 30.000 feestvierders naar het provinciaal domein van Puyenbroeck lokte, was gisteren opnieuw groot. Het ideale jachtterrein voor de zogenaamde 'tentenjagers' om een nieuwe tent, inclusief slaapzak in de wacht te slepen.

Na de festivalgangers komen de tentenjagers. Het provinciaal domein van Puyenbroeck was gisteren het ideale jachtterrein voor iedereen wie op zoek was naar een mooie tweedehands tent of ander kampeermateriaal. Tussen het vele afval op de campingsite nog heel wat bruikbaar spullen. De organisatoren maakten vooraf een afspraak met de plaatselijke kringwinkels dat zij voorrang kregen om alle recycleerbare spullen op te komen halen, maar dat schrok sommige vrijbuiters niet af om met een bijna splinternieuwe tent naar huis te trekken.





Verdovende middelen

Ook de politie telde gisteren zijn buit. The Qontinent leverde maar liefst 15.000 euro aan onmiddellijke inningen op. Tijdens de controles op het festivalterrein werden 63 personen in het bezit gevonden van verdovende middelen. Vier personen werden betrapt met een verboden wapen. Bij alcoholcontroles werden 24 rijbewijzen ingetrokken voor het rijden onder invloed. Één persoon werd door het parket Oost-Vlaanderen voorgeleid voor de onderzoeksrechter op verdenking van verkoop van verdovende middelen. Negen anderen mogen nog een dagvaarding verwachten van het parket. (KVZ)