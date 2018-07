Camping Puyenbroeck krijgt 42.895 euro van Vlaanderen KRISTOF VEREECKE

17 juli 2018

15u31 0

De camping van het provinciaal domein van Puyenbroeck in Wachtebeke kan ook dit jaar opnieuw rekenen op 42.895 euro subsidie van Toerisme Vlaanderen. Die wordt gebruikt voor de verdere uitbouw van het kampeerterrein als familie- en kindvriendelijke plek. "Oost-Vlaanderen moet verder uitgroeien tot een aantrekkelijke toeristische bestemming voor families uit de hele wereld", zegt Vlaams minister Ben Weyts (N-VA). "Kindvriendelijke voorzieningen, zoals bijvoorbeeld sport en spel op maat van jongeren, kunnen daarbij helpen. Puyenbroeck is daar een schoolvoorbeeld van. We beseffen ook dat dergelijke investeringen niet altijd meteen rendabel zijn. Daarom geven we graag een duwtje in de rug." In totaal trekt Weyts in Oost-Vlaanderen 209.801 euro uit voor 10 locaties.