Buurtbewoners toveren oud Stationsplein om tot groene long “Stille oase te midden ons drukke dorp” Kristof Vereecke

03 maart 2019

12u06 1 Wachtebeke Tientallen bewoners van de wijk Kalve-Ramonshoek kwamen afgelopen zaterdag samen om het nieuw aangelegde Stationsplein aan te planten. Het plein was vroegere een betonnen woestijn, maar kreeg dankzij de gemeenschappelijke inspanningen van buurtbewoners, gemeente en provincie een nieuwe groene toekomst.

Wie al een tijdje niet meer op het Stationsplein was geweest, wreef zaterdag de ogen uit. Vroeger lag het plein er verwaarloosd en vol putten bij. Het plein deed enkel dienst als vrachtwagenparking en in het slechtste geval zelfs om zwerfvuil te dumpen. Daar is gelukkig niks meer van te merken. Het wijkplatform ‘Kara’ bundelde de krachten om het plein een nieuwe toekomst te geven. Dankzij de gemeente en subsidies werd ook de broodnodige 150.000 euro opgehaald om alles te financieren. Het resultaat is een prachtig plein met zitbankjes, veel groen en zelfs een eigen petanqueveld. De nabijheid van de fiets-o-strade tussen Zelzate en Lokeren betekent een extra aantrekkingspool.

Meerwaarde

Zaterdag kwamen de buurtbewoners samen om het plein aan te planten. “Binnenkort moet dit een groene en stille oase te midden ons drukke dorp zijn”, zegt Guy Bral van het wijkplatform Kara. “Dit was vroeger een verloren site, door deze metamorfose geven we dit stukje gemeenten een serieuze meerwaarde. Het plein krijgt echt een parkfunctie. In de toekomst hopen we ook dat buurtbewoners elkaar hier ontmoeten.” Het plantmoment bleek alvast de buren een pak dichter bij elkaar te brengen. Het was gezellig zaterdag op het Stationsplein.