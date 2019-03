Burgemeester formeel na negen inbraken in iets meer dan een jaar tijd: “Geen plaag in Warandewijk” Kristof Vereecke

07 maart 2019

09u07 0 Wachtebeke Er is geen sprake van een inbrakenplaag in de Warandewijk. Dat antwoordde burgemeester Rudy Van Cronenburg (Anders) op een vraag van gemeenteraadslid Diederik Lacayse (N-VA). Het afgelopen jaar gebeurden er negen inbraken in de wijk.

Lacayse had opgevangen dat er sprake zou zijn van een inbraakplaag in de Warandewijk, maar dat valt volgens burgemeester Rudy Van Cronenburg wel mee. “In totaal zijn er in de Warandewijk het afgelopen jaar negen inbraken geweest. Drie in de Vinkenstraat, twee op de Zwaluwlaan en telkens één in de Merelstraat, de Nachtegaalstraat, de Warande en de Roodborststraat. Uiteraard is elke inbraak er één te veel, maar van een plaag is geen sprake. De cijfers liggen in het verlengde van de vorige jaren.”

42 inbraken in totaal

Ook voor de rest van Wachtebeke liggen de inbraakcijfers in het verlengde van vorig jaar. Tussen 1 januari 2018 en 11 februari 2019 werd 42 keer ingebroken. Het gaat om 23 effectieve inbraken en 19 pogingen. Er is vooral een piek in de maanden januari (6) februari (6) en mei (5). Er werd het vaakst ingebroken op dinsdag, woensdag en zaterdag. Bij 21 gevallen werd ingebroken in de woning zelf, bij 4 inbraken ging het om een vakantiewoning, bij alle andere gevallen gaat het om een garage, tuinhuis of aanbouw. Er werd 9 keer ingebroken of gepoogd om in te breken in een openbaar of publiek gebouw.

Van Cronenburg benadrukt dat de politie blijft inzetten op inbraakpreventie en gerichte controles.