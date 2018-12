Brecht Vlaminck van Shoku-kan bij nationale selectie karate Jonge karateka in voetsporen van oudere broer Michiel Kristof Vereecke

10 december 2018

16u48 0 Wachtebeke Met Brecht Vlaminck (17) heeft karateclub Shoku-Kan uit Wachtebeke opnieuw een lid in de nationale selectie van ons land. Brecht slaagde afgelopen weekend met glans voor de selectieproef in Braine l’Alleud.

Brecht woont in Zeveneken, maar doet al tien jaar aan karate bij Shoku-Kan. Zijn selectie is geen verrassing. Zo staat hij bekend als een groot talent en was hij al twee keer Belgisch vice-kampioen bij de scholieren. Met zijn nationale selectie treedt Brecht in de voetsporen van zijn oudere broer Michiel die dit jaar Belgisch Kampioen junioren werd en onlangs een zilveren medaille behaalde op de Europese kampioenschappen karate in Servië. “We zijn uiteraard superfier opnieuw een jonge kareteka uit onze jeugdwerking te zien doorstromen tot in de nationale selectie”, reageert Marnix De Vos van Shoku-Kan.